Raasuke: Pallingu tegevus jätab üles kahtlused huvide konfliktist

Endine Eesti Energia nõukogu esimees ja nüüd riigifirmade nõukogude nimetamiskomitee juht, pankur Erkki Raasuke ütles Ärilehele kommentaariks, et polnud teadlik Kalle Pallingu tegemistest, millest kirjutas sel nädalal Äripäev. Nimelt vahendas Palling aherainet müügiks nii Eesti Energia poolt, mille nõukokku ta kuulus kui ka konkurendi, VKG poolt. Raasukese arvates tuleb aga huvide konflikti vältida ning ajakirjanduses kirjeldatu just sedasorti kahtlused üles jätab.

Kui kirjeldatud juhtumid toimusid alates 2014. aasta oktoobrist, siis Erkki Raasuke sai Eesti Energia nõukogu liikmeks vahetult enne ehk septembris 2014. Raasukese sõnul juhatuse esimees Hando Sutter informeeris teda võimalusest ("aga mitte liiga tõenäolisest võimalusest") müüa suurem kogus aherainet suurde infrastruktuuri projekti. "Peale alustava pakkumise see protsess aktiivselt edasi ei liikunud. Ma ei mäleta, aga võimalik, et Hando mainis seda projekti oma igakuises juhatuse esimehe ülevaates nõukogule. Kuna tõenäosus ei olnud liiga kõrge, siis see olulist tähelepanu ei pälvinud," meenutas Raasuke.

"Ma ei olnud teadlik Kalle Pallingu rollist selles projektis kuni selle nädala alguseni," kinnitas ta. "Ent ma ei saa anda hinnangut kellegi tegevusele ajalehes kirjutatu põhjal. Jah, mul on hoiak selle teema osas ja olen sellest ka asjaomaseid otse teavitanud," rõhutas Raasuke.

"Äriühingute (või mis tahes organisatsiooni) juhtimises tuleb alati vältida võimalikku huvide konflikti, sest selle olemasolu võib viia kergesti korruptsioonini. Eriti kõrged on nõudmised avaliku sektoriga seotud institutsioonide puhul.

Huvide konflikti saab vältida eelkõige läbi selle, et võimalikku huvide konflikti sattuv isik ei osale või taandab ennast tegevustest, kus tema isiklikud huvid võivad ristuda tema ametikohustustega kaasnevate huvidega.

Ajakirjanduses kirjeldatud episood jätab üles kahtlused võimaliku huvide konflikti osas ja see ei ole muidugi hea mitte kellelegi. Teisalt ongi taolisi debatte vaja, et me teaksime ja tunnetaksime paremini piire õige ja vale vahel. Ise me ju need piirid endale seame.

Huvide konfliktiks ei ole ühtegi õigustust ja sellest lähtub ka nimetamiskomitee oma soovitusi andes. See iseenesest ei välista kõiki huvide konflikte tulevikus, aga loodetavasti viib neeb nii vähesteks kui võimalik," ütles Raasuke Ärilehele.