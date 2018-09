Raasuke: tahame Luminori endiselt börsile viia, uute omanike plaan on nagunii osalus paari aasta pärast edasi müüa

Vastupidi. See plaan on kogu aega olnud, aga eravara on ajaliselt piiratud investeering. Nad ei ole niivõrd ajaliselt investeeringu kestvust määratlenud, vaid pigem on neil hinnaeesmärk. Kui periood läheb väga pikaks, siis tootlus kannatab. Meie senine plaan, et oleme viie aasta sees alates ühinemisest börsil, sellest on umbes neli aastat alles. Ei ole ühte kindlat kuupäeva, kuna ei tea turuolusid ette. Investeering on sedavõrd suur, et kui praegu müüdava 60% tüki hind on miljard, siis kogu panga hind 1,7 miljardit eurot. Loodan, et hetkel kui hakkame turule minema, siis maksame rohkem kui panga raamatupidamisväärtus. Täna on sellest vara rääkida, aga arvata võib, et börsile minek ja tükkide müüki panek käib mingisuguste lainetena. Eravarafond ei tule investoriks, kui nad ei näe väljumisvõimalust. Hetkel on parim väljumisplaan aktsiate avalik pakkumine.

Kui me praegu oleme tõenäoliselt majanduse kasvutsükli viimases faasis, siis järgmise nelja aasta sisse mahub tõenäoliselt ka väike mõistlik korrektsioon ja siis jälle taastumine ja kasv. Languse ajal või panga kokkutõmbumise aegu pole mõistlik börsile minna.

Kas Luminori kliendi jaoks ka midagi muutub?

Sellele küsimusele tahaks vastata, et klientide jaoks muutub kiiresti ja kõik palju paremaks. Ma ei võta mingit vabandavat seisukohta, aga me oleme väga hästi teadlikud, mis valdkonnas me oleme ja kus ei ole. Me alustame madalalt ja tagasihoidlikult. Meil on kimp teenuseid, kus me oleme päris head. Mis puudutab igapäevapangandust, meie kanaleid, siis meil ei ole küll põhjust olla kuidagi kõrgel positsioonil. Blackstone'i pool on rohkem tagatoa korraldamises, muudatuste läbiviimise kiiruses. See, kuidas täpselt mingit kliendigruppi teenindatakse, missugune on tootevalik, kellega teeme koostööd, kellega vähem, sinna see investor ei sekku.