Raasukese advokaadi kommentaar: mõnitamine ei ole vilepuhumine

Videoklipid on Youtube’is avaldanud „Hesus Maldivicius“ ja „Jelena Jacutavicius II.“ Videoklipid sisaldavad salaja salvestatud katkendeid, kusjuures videoklipid on monteeritud selliselt, et kuuldav on ainult väljarebitud Erkki Raasukese sõnu, kuid ei ole aru saada, kellega ta vestleb ning mis on kogu vestluse sisu. Katkendid vestlusest on videotes esitatud kontekstist väljarebituna. Videoklipile on lisatud alandavaid visuaalseid kujutisi ning tugevalt halvustavaid tekste.

Selleks, et otsustada, kas ja kuidas kaitsta oma õigusi (niivõrd kuivõrd sarnaseid toimunud rikkumisi on üldse võimalik kaitsta) või lahendada muul viisil selline rikkumine, on vajalik esmalt mõista kes ja kuidas on nende rikkumistega seotud. Näiteks kes on videoklippide autor(id), üleslaadija(d), levitaja(d). On ilmne, et nii „Anti Hegemoon“ kui ka „Hesus Maldivicius“ ja „Jelena Jacutavicius II“, kelle nimed esinevad antud kanalites kui videote üleslaadijad, ei ole vastava GMail’i ja Youtube’i kontode taga olevate isikute tegelikud nimed.

Erkki Raasuke ei ole kunagi „Anti Hegemooni“, „Hesus Maldiviciuse“ ega „Jelena Jacutavicius II“ suhtes midagigi rikkunud, ta ei ole omanud nendega mingeid suhteidki. Miks pidas keegi vajalikuks selliseid videoid koostada, neid üles laadida ja levitada, ei ole mõistlikult arusaadav.

Mitte keegi ei tohiks ega ka peaks kannatama taolist kiusamist ja alandust. Ka inimesed, kes esitavad ennast nö ohvritena, ei tohiks saada kasutada oma eesmärkide saavutamiseks mistahes meetodeid. Inimesed, kes räägivad õigustest, Põhjamaadest, solidaarsusest ja demokraatiast ründavad räigelt ühte inimest, eirates kõige elementaarseidki põhiõigusi ja eetikat. Ükski kodanik ei peaks kannatama sellist kiusu, igal inimesel on õigus oma aule ja väärikusele.

Küsisite esmalt [Äripäeva ajakirjanik - toim.], mida ma arvan vilepuhumisest ja vilepuhujatest ning kas ma olen teadlik Euroopa Komisjoni poolt käesoleva aasta aprillis esitatud vilepuhujate kaitseks mõeldud direktiivi eelnõu sisuga. Üldiselt loetakse vilepuhumiseks teavitamist teatud ebaseaduslikust tegevusest või õigusnormide kuritarvitamisest, kui need kuritarvitused toovad kaasa ohu või kahju avalikule huvile. Reeglina peetakse siinkohal silmas selliseid tegevusi ja kuritarvitusi, mis ei ole üldsusele teada ja mis ilma vilepuhujata ei pruugikski üldsusele teatavaks saada.

Vilepuhumisest arvan üldiselt, et nagu iga õigusega, on sel teatud õigustatud eesmärgid. Aga igale õigusele kohaselt peab see olema ka tasakaalus teiste õigustega. Me kõik mõistame, et meil on põhiõigused elule ja tervisele aga neid ei saa kasutada teiste inimeste elude arvelt.

Loe veel

Vilepuhumine võib olla teatud juhtudel vajalik ja õigustatud ning viia ühiskondlikku arengut edasi. Kuid vilepuhumise instituut ei ole ega saagi olla absoluutseks õiguseks, mis võimaldab mistahes juhtudel ja viisidel teiste õiguste, sealhulgas põhiõiguste ebakohast rikkumist. Kindlasti ei ole vilepuhumiseks mis tahes viisil saadud salvestuste monteerimine, inimese mõnitamine, au ja nime kahjustamine.

Teie [Äripäeva ajakirjaniku - toim.] poolt viidatud direktiivi eelnõu puhul on tegemist õigusakti projektiga, tegemist on Euroopas alles kujuneva regulatsiooniga, mis vajab ka parlamentide tasemele selgeksrääkimist. Selge on, et üheks peamiseks teemaks saab olema vilepuhumise eesmärgiks olevate hüvede ja teiste õiguste tasakaal, millal ja kuidas on vilepuhumine õigustatud ja millal mitte. Eestis, nagu ka mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikidest, ei ole vilepuhumist reguleerivat seadusandlust. Seetõttu me ei saa õiguslikult korrektselt üldse vilepuhumisest rääkida.

Küsimus ei ole samas formaaljuriidiline. On ilmne, et praeguse juhtumi valguses ei ole mingit alust rääkida ei vilepuhujast ega vilepuhumisest. Hüpoteesil, et direktiiv võetakse olemasoleva projekti kujul vastu ning Eestis kehtestatakse ka vastav seadus, siis vilepuhuja kaitse saamiseks peaksid olema täidetud teatud kriteeriumid ning need kriteeriumid ei ole kaugeltki täidetud. Alltoodud on vaid mõned peamised kriteeriumid, mis peaksid seejuures kõik (mitte vaid mõni üksik) olema täidetud.

Esiteks ei ole antud juhul mistahes rikkumisi, mida üldse avalikustada. Vilepuhumine saab kõne alla tulla vaid õigusrikkumiste puhul.

Teiseks puudub mingigi rikkumine, mis oleks võinud vile puhumata jäämise puhul vastaval õiguskaitseorganil tuvastamata jääda. Videotes kasutatu on juba kajastatud enne videote üleslaadimist Äripäeva 28. septembri artiklis, mistõttu puudusid lisaks sisule ka mistahes vajadus vilet puhuda (avaldada midagi mis muidu ei tuleks avalikuks).