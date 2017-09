Raasukese uus pank Luminor alustab inetu sisetüliga

Kõigest nädal enne Nordea ja DNB panga ühendamist Baltikumis Luminoriks, saatsid Nordea ametiühingu esindajad siselisti kibeda kirja ning seni hõõgunud tüli lõi lõkkele.

Siselistis, mida loeb 60% ehk umbes 370 Nordea töötajat, süüdistavad töötajate usal­dusisikud ühendpanga uut juhti Erkki Raa­sukest jõhkrate sõnade kasutamises ameti­ühingute aadressil, kirjutab Äripäev.

Raasukese sõnul on tegemist alatu valega.

“Minul (Tiina Kukk – Nordea peausaldu­ sisik) ja Tarmol (Tarmo Kase – Nordea teine usaldusisik) on olnud au kohtuda eemalt vaadates intelligentse ja väärika uue Lumi­nori grupi juhiga, kes lähemal kokkupuutel eemaldas maski ja heitis kõrvale oma hillitsetud oleku,” alustab peausaldusisik Tiina Kukk Nordea esmaspäeval saadetud sisekirjas.

Kukk kirjutab, et kui seni on nad jät­nud Raasukese arvamused enda teada, siis enam nad seda teha ei saa – need on piisa­valt jõhkrad.

