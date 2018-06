Ragn-Sells: pakendikonteinerisse pandud Läti taara ei kujuta Eestile keskkonnale ohtu

Viimastel päevadel on meedias ilmunud arvamusi sellest, et Lätist toodud taara kujutab Eesti keskkonnale suurt ohtu. Ragn-Sellsi hinnangul mingit ohtu selles ei ole, kui viia naaberriigist toodud taara pakendikonteinerisse või panna pakendikotti.

„Kui keskkonna seisukohast võrrelda pudelit, mis on ostetud Eestist ja visatud olmejäätmetesse ning Lätist ostetud pudel, mis on pandud pakendikonteinerisse, siis viimane on oluliselt väiksema jalajäljega,“ rääkis Ragn-Sellsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Rainer Pesti.

Lätist või ka muudest riikidest pärit taara ei ole kaetud Eesti pandisüsteemiga, seega tasub viia see pakendikonteinerisse, kust see edasi taaskasutusse suunatakse.

„Küsimus ei ole selles, mis piirkonnast taara pärit on, vaid inimeste käitumisharjumustes ja selles, mida nad jäätmetega teevad. Oluline on sorteerida, need pudelid ja metallpurgid on väga hea tooraine ning taaskasutatav materjal, mille Ragn-Sells meeleldi kogub kokku ja taaskasutusse suunab.“ märkis Pesti.