Raha tuleb ludinal: kuidas noored oma hobi väga suureks rahaks on pööranud. Kaks eestlast teiste seas

On teada fakt, et videomängude mängimine ei ole enam ammu lihtsalt aja ja raha raiskamine. Kui sul on õnne ja talenti, siis võib mängude mängimisest saada koguni täiskohaga hästi tasustatud töökoht. On aga väga talendikaid tegelasi. Üks neist on Tyler „Ninja" Blevins, kes mängib mängu nimega Fortnite ja striimib seda samal ajal oma miljonitele tellijatele. Summa, mille ta iga kuu taskusse paneb on uskumatu, kirjutab Celebrity Networth.

Blevins rääkis eelmisel kuul CNBC saates Squawk Alley, miks tema populaarsus aina kasvab ja kasvab.

„Ma arvan, et pakun neile kõrgklassi mängukogemust, mida nad lihtsalt paljude teiste sarnaste sisuloojate puhul ei saa. On väga raske olla videomängus üks parimatest. Ma olen väga imelik. Kui sa vaataksid mu striime YouTube'is, siis teen ma ka kuulsuste häält järgi ning muud sellist. Teen ka hulle tempe. Ma usun, et mängude mängimise ja veiderdamise kombinatsiooni on vahva vaadata," ütles ta.

Ninjal on Twitchis üle 3,8 miljoni jälgija. YouTube'is on tal neid üle 5,4 miljon. Vaatajad annetavad sisuloojatele raha. Ninjal on lisaks oma striim ka Amazon Primes. Sellele annavad juurde veel ka raha maksvad tellijad. Kui see kõik kokku liita, siis on sissetulek väga suur. Ninja paneb rahakotti vähemalt 500 000 dollarit kuus! Ja tema populaarsus aina kasvab. Aasta lõpuks võib tema vara koguväärtus ulatuda üle 6 miljoni dollari.

Blevinsil on ka teooria, miks on üha populaarsemaks saanud just tema poolt mängitav Fortnite:

„Fakt, et seda saab tasuta mängida on superoluline ja seda saab mängida kõigil suurtel platvormidel. See on kättesaadav ja mängijasõbralik. See tabab kõiki olulisi aspekte samaageselt."

Aeg näitab, kui võimsaks selline "äri" kujuneb.

Eestlane tippude seas