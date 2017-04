Rahahädas eestlased tellivad ravimipakke Indiast

Rahapuudus tervishoius tähendab kehvemate ravimite eelistamist, kui paremad ravimid nüüd ja kohe pole elu ja surma küsimus, kirjutab Äripäev.

Üks selline näide on C-hepatiit, mille uued tuhandeid eurosid maksvad ravimid moodustasid haigekassa mullusest 30 miljoni eurosest eelarveaugust 17%, kuid mida antakse vaid neile, kel pöördumatu tervisekahjustus juba käes. Paljud Eesti patsiendid on leidnud alternatiivse lahenduse, tellides Indiast postiga geneerilisi ehk odavaid koopiaravimeid, mille vahendamine seal on omaette äri.

Esialgu püüab riik ravida hepatiit C viiruse põhjustatud maksahaigust odavamate immuunsüsteemi aktiveerivate ravimite interferoonidega, mille kõrvalmõjusid võrdleb Äripäevale oma loo rääkinud Hanna (nimed muudetud – toim) keemiaraviga ja paljud teised patsiendid pesuehtsa põrguga, kus oksendamine, unetus, jõuetus, meeleolukõikumised ja paljud muud ebameeldivused käivad ringiratast. Samuti India paketi valinud Kristiina ütles, et neid võttes pidanuks ta töölt ära tulema ega suutnuks väikseid lapsi kasvatada.

