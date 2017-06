Rahakotid kergemaks: Leedu valitsus plaanib piirata sularaha kasutamist

Leedu Talurahva ja Roheliste liit on koostanud seaduseelnõu, millega on kavas piirata sularahamaksed, mis ületavad 3000 eurot.

Näiteks kui inimene maksab korteri eest 300 eurot kuus üüri, siis muudatuse kohaselt saaks ta üüri sularahas maksta kümme kuud ning peaks peale seda kasutama muid maksevahendeid.

Piirangud kehtiksid nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele ning põhjuseid on mitmeid. Esiteks on Euroopa Liidus ja maalmas leviv trend vähendada sularaha ringlust ja teiseks on paljud liiduriigid juba alandanud sularahamaksete ülempiiri, kirjutas BNN.

Näiteks majanduskriisi ajal keelas Kreeka ära sularahamaksed, mis ületasid 500 eurot. Kõige suuremaid arveid saab sularahas tasuda Poolas ja Horvaatias, kus läheb piir alles 15 000 euro juures. Leedu ministeeriumi sõnul aitab piirang võidelda terrorismi ja varimajanduse vastu.

Samas nähakse muudatuses ka probleeme - kõik Leedu kauplused ei paku teisi maksevahendeid ning paljud välismaalased ja turistid kasutavad riigis sularaha. Paljud parlamendiliikmed vaidlevad piirangu vastu väites, et 28 Euroopa Liidu riigist kastutab sularahatehingute piiranguid vaid 15.