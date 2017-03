"Rahaküllus" tabab väikesaari

Täna avati väikesaarte programmi taotlusvoor, mille eesmärk on muuta väikesaarte kogukondadele osutatavad esmatähtsad teenused kättesaadavamaks ja parandada nende kvaliteeti. Sel aastal on programmi kogumaht 640 000 eurot, teatas rahandusministeerium.

„Meie eesmärk on, et kõikidel Eesti inimestel, olenemata kus kandis nad elavad, oleks kvaliteetne elukeskkond. Eriti oluline on, et ennekõike oleks elanikele kättesaadavad just esmatähtsad teenused,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. „Peame märkama ka väiksemaid kogukondi ja seetõttu oleme õla alla pannud väikesaarte arengu toetamiseks – kasutage seda head võimalust.“

Esmatähtsateks teenused on mandri- ja saarevahelised transpordiühendused (sh ühendus saarekeskuse ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenused, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavus, jäätmemajandus, päästeteenused, sideteenused, juurdepääs eel-, alg- ja põhiharidusele ning lisaks eluruumide arendamine, eesmärgiga tagada kohaliku omavalitsuse üksuse poolt avalikku teenust osutavale ametnikule või töötajale eluruum.

Sellel aastal kuuluvad väikesaarte programmi piirkonda järgnevad väikesaared:

Harju maakond: Naissaar (Viimsi vald), Prangli (Viimsi vald), Aegna (Tallinna linn);

Lääne maakond: Osmussaar (Noarootsi vald), Vormsi (Vormsi vald);

Pärnu maakond: Kihnu (Kihnu vald), Manija (Tõstamaa vald);

Saare maakond: Abruka (Lääne-Saare vald), Kesselaid (Muhu vald), Vilsandi (Kihelkonna vald), Ruhnu (Ruhnu vald);

Tartu maakond: Piirissaar (Piirissaare vald).

Loe veel

Programmi kogumaht on 640 000 eurot ning maksimaalne toetusumma projekti kohta 130 000 eurot.

Taotlemise tingimuste kohta leiab täpsemat infot Pärnu Maavalituse veebilehelt: http://parnu.maavalitsus.ee/vaikesaarte-programm