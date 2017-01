Rahanduskomisjoni juht arvas, et koalitsioonis olles tuleb riigikogu liikmel ainult nuppu vajutada

Foto: Karin Kaljuläte

"Selgus, et see ei ole täitsa nii, nagu see tundus palju-palju aastaid opositsioonist vaadatuna. Et mis seal ikka koalitsioonis teha: arupärimisi ei tee, ei esine. Et mis nad ikka seal teevad, ainult vajutavad nuppu. Tegelikult on praegu nii palju tööd, et vaba aega on kordades vähem," rääkis rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin (Keskerakond) saates "Ringvaade".