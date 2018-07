Rahandusministeerium andis PPA siseauditile hävitava hinnangu: audiitorid ei valda teemat ning neil puudub oma arvamus

Viimastel aastatel on toimunud PPA personalis muudatused ning mitmed sertifitseeritud siseaudiitorit on üksusest lahkunud. „Asutuse personalipoliitika on põhjustanud olukorra, kus ei ole võimalik alal hoida ja värvata kvalifitseeritud tööjõudu. Põhjusteks on siseaudiitorite palgatase, mis ei ole konkurentsivõimeline turutingimustes,” ütlesid hindajad.