Rahandusministeerium ei usu Läti alkoralli kahekordistumist nagu ennustavad tootjad

Suve algul prognoosid õlletootjad poole aasta müügiarvude pealt, et Läti piiril asuvatest alkoholipoodidest ostetakse sel aastal kokku 15 miljonit liitrit õlut ehk 17% Eestis tarbitavast õllest. Toona pidasid riigi esindajad selliste arvudega žongleerimist pehmelt öeldes naeruväärseks.

Nüüd ennustavad tootjad, et tõenäoliselt ületavad selle aasta kogused 20 miljoni liitri piiri ja see on alles algus.