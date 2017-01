Ministeerium tahab maksustada Eesti tütarettevõtete liiga suure emafirmadele laenamise.

Täna valitsuskabinetile esitatud kava järgi plaanitakse maksustada rahvusvaheliste kontsernide Eesti tütarettevõtete liiga suur emafirmadele laenamine. See on praegu täiesti legaalne meetod Eestis teenitud kasumi riigist välja kantimiseks – dividendide maksmise asemel –, sest erinevalt dividendidest pole laenud tulumaksuga maksustatud. Ehkki laenud tuleb mingil hetkel tagastada, võib emafirma olla tütarettevõttele võlgu aastaid, isegi kümnendeid. Seega on kasum tehniliselt Eestist maksustamata lahkunud.