Rahandusministeerium: Hinnatõusu kiirenemise taga olid toit ja tööstuskaubad

Statistikaameti andmetel tõusid hinnad aprillis eelmise kuuga võrreldes 0,3 protsenti ning aasta varasemaga võrreldes kiirenes hinnatõus märtsi 2,8 protsendilt aprillis 3,2 protsendini. Euroalas kiirenes hinnatõus esialgsetel andmetel teenuste kallinemise tõttu 1,9 protsendini, kommenteeris rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Kristjan Pungas.

Aasta esimestel kuudel on hinnatõus kõikunud 3 protsendi ümber. Hinnatõusu hoiavad kiirena kallinenud toorained välisturgudel, teenuste ja tööstuskaupade hinnamuutust kajastava baasinflatsiooni kiirenemine ja aktsiisimäärade tõusud.

Toidutoorme hinnad on maailmaturul aasta alguse kõrgtasemelt küll mõnevõrra taandunud, kuid on ligi kümnendiku võrra kõrgemad kui aasta tagasi. Toidu kallinemine on laiapõhjaline, aprillis kiirenes toidu hinnatõus meil 4,5 protsendini. Suuremal määral on tõusnud piima-, õli- ja kalatoodete hinnad. Toidu suure osakaalu tõttu tarbimiskorvis moodustab kallinenud toit 1 protsendipunkti ehk pea kolmandiku inflatsioonist.

Teenuste hindade tõus on püsinud viimastel kuudel stabiilsena ning erinevate teenuste hinnamuutused tasakaalustasid üksteist – majutuse hinnatõus kiirenes, puhkusepakettide hinnalangus pidurdus, samas üürihindade tõus aeglustus ning lennukipiletid odavnesid. Tööstuskaupadest võib välja tuua sisustus- ja elutarbeliste kaupade hinnatõusu.

Rahandusministeeriumi kevadise majandusprognoosi kohaselt on tänavu aasta kokkuvõttes oodata 3,3-protsendist tarbijahinnaindeksi tõusu.