Rahandusministeerium nõuab Lõuna-Eesti Hooldekeskuselt tagasi 650 000 eurot

Lõuna-Eesti Hooldekeskuse korraldatud riigihanke dokumentide ettevalmistamisel osales Mace Ehitus OÜ endine juhatuse liige. Lõuna-Eesti Hooldekeskus on rahandusministeeriumile selgitanud, et ettevõtteid juhtinud isikud on omavahel tuttavad aastaid, puutuvad erinevatel viisidel kokku nii tööalaselt, eraeluliselt kui ka poliitilistel eesmärkidel.

Peale Mace Ehitus OÜ osales hankes pakkujana ehitusettevõte AS Eviko, kes jäeti hanke tingimustele kvalifitseerimata.

Riigihangete seadus kohustab Lõuna-Eesti Hoolduskeskust vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti. Samuti ei tohiks hankija anda eeliseid ühelegi pakkujale, võimaldades tal osaleda riigihanke dokumentide koostamisel või jagades talle infot, mida teised pakkujad ei saa. Rahandusministeeriumi hinnangul on Mace Ehitus OÜ-ga lepingu sõlmimisel tekkinud konkurentsi kahjustav huvide konflikt. Toetuse eraldamisel on oluliseks eesmärgiks tekitada ausat konkurentsi ja tagada ettevõtjatele võrdsed võimalused riigihankes osalemisel konkureerimiseks.

Loe veel

Rahandusministeerium otsustas lõpetada projekti rahastamise, tuginedes kriminaaluurimise käigus kogutud tõenditele ja ministeeriumi kogutud teabele. Rahandusministeerium on tutvunud kriminaalasja toimikus olevate tõenditega.