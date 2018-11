Rahandusministeerium: OECD soovituses eelarveruumi majanduse kasvupotentsiaali tõstmiseks kasutada ei ole midagi uut

Arenenud tööstusriike koondav rahvusvaheline majandusorganisatsioon OECD avaldas kolmapäeval värske majandusülevaate, kus kirjutas Eesti kohta muuseas, et kuigi protsüklilist eelarvepoliitikat peaks vältima, on Eestil jätkuvalt ruumi selleks, et eelarvepoliitika ehk siis avalik sektor mängiks suuremat rolli töökohtade loomisel, infrastruktuuri ning keskkonnainvesteeringutes.

Selline tõdemus tekitab küsimuse, kas sellest võiks välja lugeda, et praeguses majanduse heas seisus võiks valitsus jätkuvalt majandust turgutada?

Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja ütleb, et OECD ei kutsu praegu rohkem kulutama.

Erki Lõhmuste möönab, et OECD prognoosi seletuskiri eristub tõepoolest teistest omalaadsetest, kuna sisaldab tavapäraselt lisaks olukorrakirjeldusele ja –tõlgendusele ka majanduspoliitilisi soovitusi. Iseenesest pole OECD prognoosis sisalduv sõnum kasutada olemasolevat eelarveruumi majanduse kasvupotentsiaali tõstmiseks ning majanduskasvu kaasavuse suurendamiseks tema sõnul midagi uut.