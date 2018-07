Rahandusministeerium otsib 83 333 euro eest riigihankega aktsiisipoliitika ja piirikaubanduse mõjude analüüsijat

Rahandusministeerium kuulutas välja riigihanke "Aktsiisipoliitika riskid, võimalused ja mõju majanduskeskkonnale piirikaubanduse tingimustes", mille eeldatav maksumus on 83 333 eurot.

Analüüsi eesmärk on saada ülevaade viimaste aastate (viimased 3-5 aastat) alkoholi, tubaka- ja mootorikütuste aktsiisi tõstmise laiemast mõjust majanduskeskkonnale piirikaubanduse tingimustes, millele tuginedes saab uurida erinevate võimalike otsustega kaasnevaid riske ning võimalusi aktsiisipoliitika tõhustamiseks tulevikus.

Hanke pakkumise tähtaeg on 3.august.

Hanke korraldajad kirjutavad, et selleks, et tulevane poliitikakujundus oleks võimalikult teadmispõhine, on tarvilik võimalikult täpselt teada, mida on aktsiisipoliitika endaga kaasa toonud. „Me teame suure põhjalikkusega seda, mis on toimunud maksude laekumises, uuringud ja erinevad andmeallikad näitavad ka teatava usaldusväärsusega seda, kuidas on muutunud tarbijakäitumine. Vähem täpselt ja ajakohaselt teame seda, mida on aktsiisipoliitika kaasa toonud ettevõtetele ja seeläbi majandusele laiemalt. Ja kuigi me oskame seda hinnata kvalitatiivselt, on meie hinnangul kõige suurem teadmislünk just kvantitatiivses aktsiisipoliitika mõjus ettevõtetele ja majanduskeskkonnale,“ seisab hankedokumentides.