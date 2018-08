Rahandusministeerium: palgakasv aeglustus veidi, kuid on endiselt kooskõlas majanduskasvuga

Keskmisest madalama palgaga tegevusalades, nt haldus- ja abitegevuses ning majutuses ja toitlustuses, on palgakasv aeglustunud vaatamata tööjõu puudusele. Selle taga võib olla nii alampalga varasemast mõõdukam tõus kui ka tulumaksureformi mõju, mis suurendas tulumaksujärgset sissetulekut enam just keskmisest madalama töötasuga inimeste puhul. Kokkuvõttes tähendab see, et madalama palgaga töötajate sissetulekute kasv on majanduse keskmisest kiirem tulumaksukoormuse vähendamise tõttu, kuigi brutopalga ehk maksueelse palga kasv on aeglane.

Ettevaates võib oodata majanduskasvu aeglustumise jätkudes ka palgakasvu aeglustumist, kuigi suvekuudel võime näha statistilist palgakasvu kiirenemist puhkusetasude väljamaksete nihkumise tõttu. Kuigi tööealise rahvastiku vähenemine jätkub, võib tööjõupuudust leevendada juuli keskpaigast rakendunud välismaalaste seaduse muudatus, mis lubab lühiajalise töötamise korral Eestis viibida kuni üks aasta senise üheksa kuu asemel.