Rahandusministeerium: palgakasvu tõi puhkusetasude nihutamine

Statistikaameti andmetel oli tänavu kolmandas kvartalis keskmine brutokuupalk 1291 eurot, mis on 7,5 protsenti kõrgem kui aasta tagasi.

Palgakasv kiirenes eelmise kvartaliga võrreldes veidi, mille taga on peamiselt puhkusetasude maksmise muutus tulumaksureformi tõttu. “Kui varem eelistati puhkusetasu välja võtta puhkuse alguses, siis uue maksuvaba tulu arvestuse tõttu eelistatakse üha enam puhkusetasu välja võtta tavapärasel palgapäeval, et vältida jooksvalt maksuvaba tulu vähenemist, selgitas Lõhmuste, lisades, et puhkusetasude väljamakse muutus paistab eriti silma haridustöötajate puhul.

Palkade kasvutempo on Lõhmuste sõnul üldjoontes kooskõlas majanduskasvuga ning kui puhkusetasude nihutamist poleks toimunud, oleksime nii teises kui ka kolmandas kvartalis näinud sujuvamat palgakasvu aeglustumise trendi.

Suurematest tegevusaladest oli keskmisest kiirem palgakasv hulgi- ja jaekaubanduses (8,4 protsenti) ning hariduses (25,7 protsenti). Kaubanduse palgakasvu veab Lõhmuste sõnul nii tugev tarbimine kui ka tööjõunappus, kuna sealsed palgad on majanduse keskmisest madalamad ning ei ole praeguses tööturu olukorras inimeste jaoks atraktiivsed.

“Seetõttu on kaubandusettevõtted sunnitud töötajate hoidmiseks palkasid majanduse keskmisest kiiremini tõstma,” ütles Lõhmuste.

Hariduse palkasid mõjutas tugevalt puhkusetasude maksmise nihkumine teisest kvartalis kolmandasse, kuid kui see mõju kõrvale jätta, siis oli haridustöötajate palgakasv üle 10 protsendi.