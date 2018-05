Rahandusministeerium: pall on investeerimisriskiga pensionilepingute osas hetkel kindlustusseltside väravas

„Tegemist on põhimõttelise vaidlusega küsimuses, kas inimene peaks saama pensioni oma elu lõpuni või mitte. Riik on olnud seni seisukohal, et I ja II sammas peaksid pakkuma inimestele seda kindlustunnet, et see sissetulek on neile garanteeritud elu lõpuni. Selles mõttes ei erine II sammas kuidagi I sambast," kommenteeris Tuleva tänast appikarjet 145 000 varsti pensionile jääva inimese abistamiseks rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsleri Märten Ross.

“Investeerimisriskiga pensionilepingute pakkumise koha pealt oleks õigem küsida kommentaare otse elukindlustusseltsidelt. See on tõsi, et riik on vastavad seadusemuudatused teinud ja pall on siin hetkel kindlustusseltside väravas,” jätkas ta. “Tuleb ka mõista, et uue teenusega turule tulek eeldab ka selle teenuse väljaarendamist. Kui turult peaks tulema signaal, et sellist lahendust ei olda ühel või teisel põhjusel siiski valmis pakkuma, on see riigile otsuse koht, kuidas edasi minna.”

Inimese seisukohast on oluline see, kui suur on pension, mida talle makstakse ja millised on teenustasud, mida ta oma pensionilepingult maksab (tasu on pensioni suurusest juba maha arvestatud). Pensionilepingute tasud on avalikud ja leitavad elukindlustusseltside kodulehekülgedelt.