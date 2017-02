Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov rääkis eilsel Finance Estonia maksukonverentsil tulevastest maksumuudatustest.

Dmitri Jegorovi sõnul on tulumaksumuudatused vajalikud meie vananevas ühiskonnas. "Üldine maksukoormus on Eestis pigem madal, kuid struktuuri vaatamata on see väide sisutühi. Näiteks kaudsetes maksudes oleme viiendal kohal Euroopas, alkoholi- ja tubakaaktsiisis teisel kohal ja kapitalimaksudes viimased."

Planeeritud ja juba otsustatud teemad Eestis

Tööandja sõiduauto segakasutuse kohta ütles Jegorov, et värviga teatud autode eristamise teema võeti laualt maha, sest auto on nagu püha lehm Eesti maksumaastikul ja selleks ta ka jääb.

„Arutamisel ja tegemisel on optsioonide maksuleevendus, FIE-de maksuleevenduse pakett ja ettevõttetulumaksu puudutavad muudatused: 14% kasumimaks ja laen vs dividend probleemi lahendamine. Kui keegi tuleb parema lahenduse peale, siis need ettepanekud on teretulnud.“

„Plaanis on optsioonide maksuleevendus, sest meil on pikemat aega olnud probleem, et kolmeaastane nõue erisoodustusest pääsemiseks oli sobiv vanale majandusele, aga startup firmade tulekuga oleme olukorras, kus osad ettevõtted liiguvad nii kiiresti, et kolm aastat on liiga pikk aeg. Selle probleemi lahendame nii, et kui toimub full exiti olukord, siis jätame maksu alt välja selle osa, mida töötaja on juba välja teeninud.“

„Ühe muudatusena on plaanis ettevõtluskonto loomine. Jah, esmapilgul see lõhnab Läti maksuime järgi, aga me rakendame piirangut. Füüsiline isik võib minna panka ja avada ettevõtluskonto, kuhu kogu laekuv tulu läheb 20%-lise maksu alla, mida peab kinni pank ja kannab maksutulu üle maksu- ja tolliametile ja sellega kõik kohustused ettevõtjale piirduvad. Kellele mõeldud? Neile, kelle käive on kuni 25 000 eurot, teenused mõeldud füüsilisetele isikutele ja kaubad kõigile.

„Samuti tuleb vaadata regulaarselt jaotatava kasumi maksustamist. Kuigi maksustatakse üksnes jaotatud kasumit, ei tundu 20% maksumäär konkurentsivõimeline võrreldes Läti ja Leedu 15%-ga. Ettepanek on see, et 14% maksumäär kehtestatakse jaotatud kasumile, mis on kuni võrdne sama ettevõtja eelneva kolme aasta keskmise Eestis maksustamisele kuulunud jaotatud kasumiga."

Suunad, mis on töös, kindlad lahendused on alles tulekul

Teekasutustasu raskeveokitele, pakendiaktsiisi süsteemi muutmine e. pakendi maksustamine selle turule laskmisel, meremeeste maksurežiim, magustatud karastusjoogi maks, autode registreerimise tasu, pangalõiv, töötajate transpordi ja majutuse maksuleevendused, maksukrediit või –soodustused alustavatele ja / või kõrge lisandväärtusega äridele