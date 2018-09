Rahandusministeeriumi hinnangul laekubki alkoholiaktsiisi 100 miljonit eurot vähem, nagu õlletootjad ennustasid

Ministeeriumi prognoosis on eeldatud, et kange alkoholi deklareeritavad kogused vähenevad tänavu 15,7% võrra võrreldes eelmise aastaga ehk 4,3% enam kui kevadprognoosis eeldatud. Arvestades eratarbimise reaalkasvu, keskmise palga kasvu, muutuseid piirikaubanduses ning hinnaelastsust, prognoos ministeerium järgmistel aastatel kange alkoholi deklareeritud koguste vähenemist keskmiselt 3,4% aastas.

Õlle deklareeritava koguse prognoos käesolevaks aastaks on 33,4% väiksem võrreldes eelmise aastaga ehk langus on 6,3% suurem kui kevadprognoosis. Deklareeritavate koguste languse peamiseks põhjuseks on ministeeriumi sõnul piirikaubandus ning oodatust väiksem tarbimine. Järgmiste aastate koguste vähenemine jääb ministeeriumi prognoosi kohaselt keskmiselt 3,2% juurde eeldusel, et õlletarbijate piirikaubandus saavutab stabiilse taseme.

Alkoholi Läti piirikaubanduse hinnang käesolevas prognoosis on 0,8 miljoni liitri võrra suurem kui kevadel ning moodustab Eesti legaalsest ja Läti piirimüügist 24,7%. Läti piirikaubanduse osakaal eestlaste ostudes on käesoleva aasta prognoosi kohaselt 27,1%.