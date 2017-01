Rahandusministeerium loodab tänavu saada valmis eelnõu, millega antakse pankadele pandikirjade emiteerimise võimalus, kirjutab err.ee.

Pandikirjad on sisuliselt võlakirjad, mille tagatiseks on eluasemelaenu võtnute kinnisvara. Võrreldes tavaliste võlakirjadega on pandikirjad usaldusväärsemad, kuna kohustuste täitmine on paremini tagatud.

Rahandusministeerium saatis juba aasta tagasi erinevatele osapooltele pandikirjade eelnõu väljatöötamiskavatsuse ning praegu on valmimas eelnõu ise koos seletuskirjaga. Ministeerium kinnitas eile ERR-ile, et loodab saata eelnõu kooskõlastamisele veel sellel aastal.

"Arvatavasti on meie põhitähelepanu selle aasta teises pooles suunatud pigem Brüsselisse, sest ka Euroopa Komisjon kavandab meie eesistumise ajal tulla pandikirjade teemal välja oma ettepanekutega," ütles rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna juhataja Siiri Tõniste.

Tõniste sõnul annaks pandikirjad võimaluse kohalikku kapitaliturgu elavdada.

"Näiteks oleks pandikiri sobilik instrument pensionifondide raha paigutamiseks. Sellisel juhul võiks jääda pensionifondide investeeritav raha senisest rohkem Eestisse. Teisest küljest võimaldaks see ka välisinvestoritel enam Eesti kapitaliturule raha paigutada," selgitas ta.

