Rahandusminister: esimese ja teise pensionisamba eesmärk on täidetud

Eesti pensionisüsteemi üldised eesmärgid on selged: riigi makstava esimese samba ja kohustusliku kogumispensioni teise samba eesmärk on tagada adekvaatne sissetulek vanaduseas, nii et esimese ja teise samba pension kokku oleks ligikaudu 40 protsenti keskmisest palgast, ütles rahandusminister Sven Sester.