Rahandusminister: kasvul on ruumi veel kasvada

Rahandusministri Sven Sesteri hinnangul on Eesti majanduskasvul veel ruumi kasvada.

"Kui numbreid vaadata, on meie majanduse maht kőigi aegade suurim. Samas on Eesti majanduskasvul endiselt kasvuruumi," ütles Sester rahandusministeeriumi pressiteate vahendusel täna avaldatud Eesti majanduse mulluse 2,7 protsendise aastakasvu kommentaariks.

"Kiirem majanduskasv ja majanduse mahu jätkuv kasv tähendab suuremaid vőimalusi kasvatada meie inimeste heaolu ja turvatunnet," ütles Sester „Valitsuskoalitsiooni üks eesmärke on kiirem majanduskasv, mille toetamiseks on kavas teha uusi strateegilisi investeeringuid ja maksumuudatusi. Need toetavad meie riigi ja majanduse konkurentsivőimet ja inimeste sisetulekute kasvu."

"Loomulikult on majanduskasvu taga kőigi eesti inimeste tubli töö ja see annab meile kőigile pőhjuse rőőmu tunda ja oma vaba Eesti riigi üle uhke olla," lisas Sester.