Rahandusminister Sven Sester lausus täna valitsuse pressikonverentsil tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski alkoholi piiriüleste koguste piiramise ambitsioonikat plaani kommenteerides, et see oleks topeltstandardite loomine Euroopas.

Eesti Päevaleht kirjutas täna, et Ossinovski nõuab Läti alkoralli tõttu terves Euroopas piiriüleste koguste vähendamist ja ministeri arvates võiks maksuamet Lätist toodud alkoholi edasimüüjate vahelevõtmiseks paremat tööd teha.

Vastates küsimusele, kas ta peab sellist algatust vajalikuks, võimalikuks ja kas see võiks olla Eesti üks eesmärkidest ELi eesistumise ajal, vastas Sester, et teenuste, kaupade ja inimeste vaba liikumise põhimõte on Euroopa Liidu üks positiivseid fenomene.

„Me ei peaks kindlasti looma uusi topeltstandardeid,“ kinnitas ta.

Peaminister Jüri Ratas lausus, et seda teemat ei ole valitsus arutanud: „Me ei ole seda teemat arutanud. See on ühe ministri algatus. Kui see jõuab kabinetti, siis arutame,“ lausus Ratas.

Sesteri sõnul ei ole Lätist toodud alkoholi edasimüüjate tuvastamiseks töö tõhustamine ei ole praegu fookuses, kuid maksuamet teeb oma igapäevast tööd.

Tema sõnul ei tohi siseriiklikul tarbimisel tekkida olukorda, kus inimene toob aktsiisikaupa riiki sisse ja müüb selle kauba siis maha.

Kaitseminister Margus Tsahkna sõnul tueb piiriüleste koguste vähendamise ettepaneku kavandamisel endale aru anda, et Eesti kaotaks sellisel juhul osa tuludest, mida me praegu saame soomlaste siinsetest alkoholiostudest.