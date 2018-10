Rahandusminister Tallinna Sadama IPO raha jooksvast kulutamisest: jooksvate tulude reservfondi suunamine pärsiks majanduskasvu

Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd täpsustas, et 31. august seisuga on likviidsusreservi ning stabiliseerimisreservi maht kokku 1,240 miljardit eurot. Klientide raha ehk haigekassa, töötukassa, avalik-õiguslikud, kes on raha paigutanud riigikassasse, on hoiule andnud 1,340 miljardit eurot. „Kui näiteks kliendid teoreetiliselt tahaksid oma raha välja võtta, siis tuleb välja maksta kogu likviidsusreserv pluss stabiliseerimisreserv ja veel 100 miljonit eurot jääb puudu. Öelge, kus teie selles väites on loogika, et meil on reserve piisavalt? Ega meie riigi riskid ei ole seotud ainult tööturu ja haigekassa valdkonnaga, on ju palju muid riske, mida on ka vaja katta. Millest te neid katate kriisi ajal,“ küsis Sõerd.

Tõniste kinnitusel ei ole muretsemiseks põhjust, tuues näiteks ka reitinguagentuuri Fitch järjekordse riigireitingu parandamise teate. „ See näitab seda, et Eesti on võimalike riskide maandamisega hästi hakkama saanud. Kui me vaatame reserve, siis tuleb teiselt poolt vaadata ka laene ja põhimõtteliselt tähtis on see netovara seis. Ja meil on alati võimalus, kui me tahame võtta laenu, aga pigem täna tasub rahavooge juhtida mõistlikult kontsernikonto põhimõttest lähtuvalt, et kui meil on võimalik neid vahendeid kasutada, siis pole mõtet maksta selle eest intressi ja kasutada selleks laenu,“ rääkis Tõniste.