Rahandusminister: täna ei oska keegi reaalselt hinnata aktsiisitõusude laiemat mõju

Toomas Tõniste Foto: Madis Veltman

Valitsuse pressikonverentsil kinnitas peaminister Jüri Ratas, et valitsus ei toetanud opositsiooni ehk Reformierakonna tehtud ettepanekut alkoholiaktsiisi tõstmata jätmisest. Ratase sõnul pole rahandusministeeriumi ametnikud andnud ühtegi signaali, et aktsiisitõusu peaks ära jätma. Segadust lisas aga taaskord rahandusminister Tõniste, kelle sõnul on alkoholiaktsiisiga lagi kätte jõudnud ja samas vaimus edasi minna pole mõistlik.