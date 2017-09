Rahandusminister Tõniste kahtleb: kas riik ikka peaks linnahalli renoveerima hakkama?

Rahandusminister Toomas Tõniste ütles, et järgmiseks aastaks linnahalli renoveerimiseks planeeritud investeerimissumma 20 miljonit eurot jääb kasutamata, mis parandab riigieelarve tasakaalu 0,1 protsendipunkti võrra. Ministri sõnul tuleb see vastu ka analüütikute hoiatustele, et riik ei tohiks ehituse kõrgajal sellele sektorile veel koormust juurde lisada.

Ärileht kirjutas eile, et Tallinna linnavalitsuse plaan riigi raha toel linnahalli renoveerima hakata on toppama jäänud, sest linnale tuli üllatusena riigiabi loa taotlemise kohustus. "Tuli välja, et me ei saa enne projekteerimishangetki välja kuulutada kui oleme Euroopa Komisjonist riigiabi loa saanud," nentis Tallinna linnapea Taavi Aas. Riik lubas linnahalli ümberehitust toetada 40 miljoni euroga - 2018. aastal 20 miljoni ja 2019. aastal 20 miljoniga, kuid tänaseks on selge, et järgmisel aastal rahale kasutust ei leita.

Majandusministeeriumi asekantsler Viljar Lubi rõhutas, et riik osaleb projektis vaid siis kui riigiabi luba on saadud, mis omakorda eeldab Komisjonile korrektse äriplaani esitamist. "Kui kaks nimetatud kriteeriumit täidetud ei ole, siis ei saa ka riik osaleda."

Rahandusminister Toomas Tõniste möönis, et järgmiseks aastaks linnahalli tarvis planeeritud 20 miljonit eurot jääb riigil kasutamata. See parandab eelarvetasakaalu ligikaudu 0,1 protsendipunkti võrra sisemajanduse kogutoodangust (SKT) ning võtab Tõniste sõnul koormust vähemaks ka ehitusturult nagu on soovitanud ka erinevad analüütikud. Tõepoolest on majanduse hoogsal kasvuperioodil teravalt kritiseeritud valitsuse suuri investeerimisplaane, kuna majandusloogika ütleb pigem, et headel aegadel tuleks reserve koguda ning halbadel aegadel peab riik tulema appi majanduse turgutamiseks.

Lisaks väljendas Tõniste taaskord oma umbusku asjaolu suhtes, kas riik ikkagi üldse peaks linnahalli korrastama hakkama. "Kuidas see projekt lõpuks realiseerub ja kas ja kuidas sinna erasektorit kaasatakse, näitab tulevik. Mina olen seda meelt, et riigil saab olla roll projektide taganttõukajana, aga riik ei peaks tegema asju, mida eraettevõtted paremini teevad."

Septembri algul Ärilehele intervjuu andnud Tõniste mainis ka tol korral, et "küsimus on selles, kas linnahalli peaks renoveerima riik või erasektor".