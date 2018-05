Rahandusminister Tõniste lükkab Elektrilevi müügi otsuse majandusministeeriumile

Võrguteenusest pärineva rahaga ei finantseerita Eesti Energia kontserni teiste valdkondade ettevõtmisi, sh Nelja Energia omandamist. Konkurentsiamet on hinnanud, et Elektrilevi täidab tegevusalade eristamise osas täielikult õigusaktides toodud nõudeid. Jaotusvõrk investeerib tublisti üle varade kulumise ja veel suuremad investeeringud tähendaksid ülekandetariifide hinnatõusu.

Loe veel

See, milline on elektrivõrkude haldamise kõige otstarbekam mudel elektrituru arengut arvestades, vajab erapooletut hinnangut. Ma arvan, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium võiks selles osas ekspertnõu küsida ja otsused, kas ja kuidas elektrivõrke ettevõtete tasandil konsolideerida või müüa, tuleks langetada selle alusel. Võimalikke variante on viimase paari aasta jooksul küll kaardistatud, kuid energiapoliitiline mõõde peab sellises küsimuses olema tähtsam sellest, mis on kasulikum ühele või teisele ettevõttele.“