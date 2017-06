Rahandusminister Tõniste naisevend on paadunud toetuste taotleja, uurimise all on mitmed Nigolaga seotud firmad

Värske rahandusministri Toomas Tõniste kinnistud on eelmisest aastast saadik arestitud kriminaalmenetluse pärast, mis puudutab tema naisevenna Erik Nigola rohkeid ärisid ja PRIA toetusrahade väärkasutust ehk soodustuskelmust. Ärilehe andmetel on kriminaalasjaga seotud mitmed Nigola firmad, mis on PRIA-lt raha taotlenud ja millele ka kokku pea poole miljoni euro väärtuses toetusi välja makstud on. Nigolaga seotud firmasid, mis PRIA toetusi taotlesid ja sealt ka raha said, on kokku üheksa tükki - kõik neist pole siiski uurimise all ning mõne puhul on tegemist väikeste summadega. Mitmekümne tuhande euro suuruseid toetusi on aga PRIA-lt saanud kuus firmat.

Riigiprokuratuur kahtlusaluseid firmasid käimasoleva uurimise tõttu kommenteerida ei saanud, kuid prokuratuuri esindaja kinnitas, et kriminaalasjas on koos Erik Nigolaga kokku 18 kahtlustatavat - neist 11 füüsilist isikut ja 7 juriidilist isikut. Minister Toomas Tõniste kahtlustatavate ringi ei kuulu.

Tõniste ütles Delfile varem, et sai nüüdseks aresti all seisvad maatükid Nigolalt võla katteks. „Heas usus aitasin oma sugulasel need kaks hoonet Lõuna-Eestis valmis ehitada." Mõlemas hoones - nii Värskas asuvas hosteliks planeeritud majas kui Tõrva peatänaval asuvas suures hoones aga elu seisab.

Ärileht teeb ülevaate laia haardega Nigola ettevõtmistest, mis ulatuvad sõna otseses mõttes üle Eesti - kui PRIA toetusega ehitati väidetavalt hostelit Põlvamaale, siis ka Muhus renoveeriti puhkekompleksi ning ehitati saunamaja. Prokuratuur on aga öelnud, et kahtlustuse kohaselt on pettuse teel saadud rahaliste vahenditega parendatud kolmandatele isikutele kuuluvat kinnisvara.

Loe veel

Firmasid, mille osanik või juhatuse liige on praegu või oli PRIA-lt rahade taotlemise ajal rahandusministri naise Ingrid Tõniste vend Erik Nigola, on kokku üheksa. Neist kuuele on PRIA toetusi välja maksnud suurtes summades, kokku pea 480 000 euro ulatuses.

- Värska alevikus, Haavaoksa 6 hoonele (plaanide kohaselt hosteli ehitamine) on toetust määratud nii osaühingule Home-ID ja Spektro Arendus, mõlemale 100 000 eurot. PRIA on Spektro Arendusele määratud toetusest välja makstud 71 891,24 eurot, Home-ID-le määratud toetust välja maktud ei ole. Kinnistu on arestitud.



P. Haavaoksa 6, Värska Foto: Anni Õnneleid

- Samuti nüüdseks juba aasta aega aresti all seisvale Tõrvas, Tartu 2 asuvale kinnistule on Nigola taotlenud kahe ettevõtte alt toetusi, nii OÜ-le Markaner kui OÜ-le Iasgen on PRIA määranud 100 000 eurot toetust ning välja maknus 67 800 eurot ja 97 800 eurot.



Tõrva, Tartu tn 2 Foto: Argo Ingver

- Kahe ettevõtte alt on taotletud raha Viirelaiu majakavahi puhkekompleksi arendamiseks. Nimelt on Nigola firma 2013. aastal saanud osaühingu Paternoster alt PRIA-lt pea 62 000 eurot puhkekompleksi juurde saunamaja ehitamiseks. OÜ-le Ruudustik, mille tegevusalaks on üldiselt reklaamide produktsioon, on PRIA välja maksnud 82 763 eurot kompleksi majakavahi maja renoveerimiseks.

PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasiku sõnul PRIA veel ühtegi tagasinõuet esitanud pole. "Kui meie vahendatud toetustega on seotud kriminaalmenetlus, kus uurimisasutused ja kohus otsustavad võimaliku toetusega seotud pettuse üle, siis kaasatakse PRIA menetlusse kannatanuna. Seejärel saab PRIA esitada avalik-õigusliku nõude kriminaalasja juurde ja ise toetuse tagasinõudmiseks haldusotsust ei tee. Rohkem me praegu kommenteerida ei saa, sest kriminaalmenetlus veel kestab," selgitas Sarv-Kaasik.