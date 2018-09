Rahapesu andmebüroo juht: koostöö Euroopa Liidu tasandil on rahapesu tõkestamisel kindlasti oluline, kuid mitte võtmeküsimus

Rahapesu andmebüroo (RAB) juht Madis Reimand Foto: Karin Kaljuläte

Koostöö Euroopa Liidu tasandil on rahapesu tõkestamisel kindlasti oluline, ent see ei ole ida poolt lähtuvate kahtlaste rahavoogude tõkestamise võtmeküsimus. Nendeks on pigem kasutatavate meetmete efektiivsus ja põrkumine vajadusega tõendada raha seos eelkuriteoga, kommenteeris rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand Financial Timesis juhtkirjas tehtud ettepanekut, et Euroopal on tarvis ühtset rahapesu vastu võitlemise organisatsiooni.