RAHAPESU | Danske Banki eneseuurimine meenutab üha enam farssi. Rehe kirjavahetust ei uuritud

See näitab, et uurimine oli problemaatiline ja mittetäielik, rääkisid eksperdid Taani majanduslehele Berlingkse.

Nüüd selgub, et uurimisel puudus võimalus kontrollida rahapesuskandaali keskmes olnud tippjuhtide ja töötajate meilikontosid ja kirjavahetust. Kontod kustutati ja kirjavahetuse kohta ei saadud uurimiseks informatsiooni.

Kuni 2017. aastani oli Danske Bankis tava, et lahkunud töötajate meilikontod kustutati 90 päeva jooksul lahkumisest.

Nii näiteks ei uuritud Danske Banki endist finantsdirektorit Henrik Ramlau-Hanseni, rahapesuvastase võitluse juhti Niels Thor Mikkelseni ega Danske Banki Eesti filiaali juhti Aivar Rehet. Nende rolli isegi ei uuritud, kirjutab Taani majandusleht Borsen viidates Berlingskele.

Kopenhageni ülikooli kriminaalõiguse professori Thomas Elholmi sõnul pole Danske Banki uurimise tulemusega suurt midagi peale hakata.

„Õiguslikust aspektist võetuna pole uurimisest suuremat kasu,“ märkis ta. „See vaid õigustab, miks ei uuritud kustutatud ekirju.“

Seevastu Danske Banki kommunikatsoonijuht Kenni Leth, kes kinnitas, et kogu informatsioon polnud saadaval, kuid see ei anna põhjust arvata, et uurimisel ei kasutatud olulist informatsiooni.