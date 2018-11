Rahapesu eest määratavad trahvid pankadele suurenevad hüppeliselt. Kui raha päritolu tõestada ei suuda, võid sellest ilma jääda

Tegemist ei ole karistusõigusliku mõjutusvahendiga, vaid haldusmeetmega. Varale piirangute seadmine ja vara riigi omandisse kandmine toimub halduskohtu kontrolli all ja kohtu loal.

Tõniste lisas, et tegemist on Eesti õiguskorra jaoks olulise muudatusega, mida ootab Riigikogus ees kindlasti põhjalikum arutelu. „Tegemist on valitsuse rahapesu tõkestamise komisjoni ühe põhilise ettepanekuga. Muudatus annaks väga selge signaali, et Eesti kaudu pole mõtet üritada raha pesta, sest oht sellisest varast ilma jääda on suur.“

Kuna uued rahvusvahelised rahapesu riskid seonduvad virtuaalvääringuga, siis karmistatakse eelnõuga ka virtuaalvääringu ja rahakotiteenuse pakkuja tegevusloa tingimusi.

Edaspidi peab tegevuslube väljastav rahapesu andmebüroo hakkama kontrollima kontaktisikute asemel ettevõtja juhtorgani liikmete sobivust ja mainet. Tegemist on finantsvaldkonnas tavapärase tegevusloa nõudega, mille eesmärgiks on tagada, et sektorit ei kasutataks ära kuritegelikel eesmärkidel.

Lisaks nähakse ette, et teenuse pakkuja registrijärgne asukoht ja peakontor peab olema Eestis ja välisriigis registreeritud ettevõtja puhul tuleb siin asutada filiaal. Nendel, kel tegevusluba juba olemas, on aega pool aastat, et esitada rahapesu andmebüroole täiendavaid andmeid, vastasel korral tunnistatakse tegevusluba kehtetuks.

Eelnõu on plaanitud jõustuma 2019. aasta esimeses pooles eeldusel, et rahatrahvide kohaldamiseks vajalikud karistusseadustiku muudatused on jõustunud või jõustuvad hiljemalt karistusseadustiku muudatustega samal ajal.