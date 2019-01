Rahapesu uurimise komisjoni liige: ettevaatamise asemel püüti pool aastat asendada uurimisorganeid

„Erinevad on komisjoni esimehe ja minu arusaamad Riigikogu rollist ning õiguskomisjoni endale püstitatud eesmärgist. Olen veendunud, et õiguskomisjonil on asendamatu roll aruteludes ja otsustusprotsessides, kuidas korrastada seadusruumi, et rahapesu probleemistik oleks parimal moel adresseeritud,“ märkis Raidma. „Paraku on ettevaatamise asemel pool aastat püütud asendada uurimisorganeid ning välja selgitada süüdlasi. Kogu selle töö tulemusel sündis komisjoni esimehe ettepanekul mitte lõppjäreldus ja tegevuskava meile kui seadusandjaile, vaid kummaline, komisjoni hääletust nõudnud, komisjoni kiri peaministrile.“

Selle peale jäigi toetada peaministrile saadetavas kirjas olevaid ettepanekuid, kuid jääda erapooletuks arusaamatus peaministrile saadetava kirja teksti hääletusprotsessis, mida nägin oma 10 aastases riigikogu praktikas esmakordselt, lausus ta.