Rahapesuskandaalis Danske Bank testib investorite isu uute võlakirjadega

Samuti tahavad investorid teada, kes hakkab ajutise juhi asemel panka pikas perspektiivis juhtima. Thomas Borgen sunniti skandaali tõttu pangast lahkuma. Nõukogu soosik juhatuse esimehe kohale ei sobinud regulaatorile. Ajutiselt juhib panka Taani pangaoperatsioonide juht Jesper Nielsen.

Pank on pidanud detsembris tosinaid kohtumisi ja konverentskõnesid potentsiaalsete võlakirjaostjatega. Mollenbach loodab, et investorid märkavad pangas finantskuritegudega võitlevate töötajate arvu kasvu 2015. aasta 350-lt umbes 1300-ni.

Suurim mure seisneb selles, et kas ka panga põhiäri saab skandaali tõttu pihta. Kuigi osa kliente on pangasuhte lõpetanud, on nende mõju panga laenuportfellile ja hoiustele nii väike, et see ei vääri mainimistki, rääkis Mollenbach.

“Kui vaadata kogu kliendibaasi, siis tegelik klientide lahkumine oli nii väike, et me isegi ei märganud seda ei hoiuste poolelt ega laenumahtudelt,” rääkis ta.

Danske palkas võlakirju turule pakkuma Bank of America Merrill Lynchi, Barclays'i, Goldman Sachsi, JPMorgani ja UBSi ning tegeleb ka ise võlakirjade müügiga. Uus investoritega kohtumiste ja konverentskõnede laine USAs ja Euroopas algab täna.