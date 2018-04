Rahavood vähenevad: euroliidu eelarves suunatakse raha uutelt liikmesriikidelt lõunaosariikidele

Brüssel plaanib võtta Kesk- ning Ida-Euroopa liikmesriikidelt nagu Poola, Ungari, Tšehhi ning Balti riigid miljardeid eurosid ning jagada see finantskriisis kõvasti räsida saanud riikidele nagu Hispaania ja Kreeka.

Need reformid on tuleval nädalal avalikustatava 2021.-2027. aasta Euroopa Liidu eelarve üks kõige suuremaid vastuolusid ja vaidlusi tekitav osa ning ilmestab muutusi senises 350 miljardi euro mahus ühtekuuluvuspoliitikas, mis peaks liidu vähem arenenud piirkondi järele aitama, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Brüssel tahab lõpetada senise praktika, kus ühtekuuluvusraha jagati pea eranditult elaniku kohta teenitava sisemajanduse kogutoodangu alusel ning asendada see oluliselt laiemate kriteeriumitega alates noorte tööjõupuudusest, haridusest ning koskkonnast kuni migratsiooni ning innovatsioonini. Toetuse saamise ning kasutamise tingimused muutuvad samuti karmimaks.

Majandusehet kirjutab, et ümberkorraldused puudutavad kõige valulisemalt kaht senini ühtekuuluvusrahadest suurt kasusaajat Poolt ja Ungarit, kes on Brüsseliga seaduse ning demokraatia teemadel nugade peal.