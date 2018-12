Rahumaa ärid: rohkem trummipõrinat kui sisu?

Konkurentidel pole see õnnestunud ning nii viskab üks ärimees õhku kahtluse, et Rahumaa ärides on rohkem trummipõrinat kui sisu, kirjutab Äripäev.

„Ma ei tea, kes seda trummipõrinat kuuleb. Ajan vaikselt oma asja,“ räägib Rahumaa, kellel on oma asja vaikselt ajamisest värske näide võtta. Ta on selle aasta augustist püüdnud lepinguid Hollywoodi staaridega.

Seltskonnaajakirjandus nimetab Rahumaad pururikkaks. Rahumaa leiab, et raha on ainult vahend.

