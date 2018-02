"Rahva teenrid": aktsiisitõus võib tuua lumepalliefekti

Ajakirjanikud Mirko Ojakivi, Merilin Pärli ja Sulev Vedler arutlesid Vikerraadio saates "Rahva teenrid" valitsuse aktsiisiotsuste üle ja leidsid, et läbimõtlemata aktsiisiotsused on toonud ootamatuid tagasilööke, vahendab ERR.

"Aktsiisid moodustavad väga väikese osa maksulaekumisest. Nad on veidi üle kolme protsendi. Kui ta kõigub sinna-tänna, siis see ei ole nii meeletu auk. Aga nad on sellise märgilise tähtsusega," rääkis Sulev Vedler.

"Küsimus ei ole ainult aktsiisides. Aktsiisid mõjutavad inimeste käitumist - kui inimesed on harjunud Lätis alkoholi järel käima, siis neil süveneb see harjumus ja nad käivad seal ka edaspidi ja toovad sealt ka muud kaupa. Lõuna-Eesti poed on hädas, mingil hetkel hakkavad hätta sattuma ka Tallinna kauplused. Ka Tallinna restoranid ja laevaliinid, sest soomlased ei taha ju enam kallist alkoholi siit osta. See võib sellise lumepalliefekti kaasa tuua," lisas Vedler.

Vedler pakkus, et võib-olla peaks nüüd alkoholiaktsiisiga tagasi tõmbama.

