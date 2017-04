Rahvastikuregistris nuhitakse ebaseaduslikult inimeste andmetes

Selgub, et töötukassa, e-tervise süsteem, notarid ja paljud teised rikuvad seadust, küsides rahvastikuregistrist inimeste kohta õigusliku eesmärgita andmeid. Nimelt tulevad kellegi kohta päringut tehes kaasa ka seotud isikute ehk vanemate, laste, abikaasa ja eestkostetavate nimed ja isikukoodid. Päringu tegijad aga ei tea, mida nad oleksid saanud andmeid küsides teisiti teha.

Selle aasta märtsist hakkas eesti.ee süsteemis tööle andmejälgija teenus, mille kaudu kasutajad saavad vaadata, mis asutused on nende kohta rahvastikuregistris päringuid teinud. Idee on muuta süsteem avatumaks, sest kes ei tahaks teada, mida temast teada tahetakse. Kui siseneda portaali andmejälgija lehele, vaatab sealt vastu kummaline pilt: e-tervis või töötukassa on teinud su kohta mitu päringut, kuigi viimast arsti või töötukassa külastust ei suuda sa ise meenutadagi. Päringu põhjusena on kirjas „isiku laiendatud info päring isikukoodi järgi”. See aga on ebaseaduslik.