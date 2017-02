Rahvusringhäälingus on krediitkaart nii autojuhil kui korrespondentidel

ERR-i juhatuse liikmed Ainar Ruussaar ja Margus Allikmaa Foto: Andres Putting

President Toomas Hedrik Ilvese ametiaja lõpul toimunud krediitkaardiprallet käsitlenud "Pealtnägija" lõpusekundeil ütles saatejuht Mihkel Kärmas, et 700 töötajaga ERR-is on kokku kümme töist krediitkaarti. Sestap päris Ärileht, kes nimeliselt neid kaarte kasutavad ja millised on nende kaartide igakuised või aastased limiidid.