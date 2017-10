Rahvusvaheline reitinguagentuur tõstis Tallinna reitingu Eestiga samale tasemele. Miks nii?

Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch Ratings tõstis Tallinna linna krediidireitingu tasemele "A+", osutades linna heatasemelisele maksevõimele ning mõõdukale laenukoormusele. Sellega tõusis Tallinna linna krediidireiting samale tasemele kui Eesti riigi oma.

"Tallinn on tõestanud, et seisab finantsiliselt kindlal alusel, " kommenteeris uudist Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas. "Pärast viimast reitingutõusu on Tallinna krediidireiting esmakordselt Eesti riigi omaga võrdne. Tegemist on suure komplimendiga Tallinna linna finantsteenistuse tööle."

Aasa sõnul kõneleb reitinguagentuuri hinnang sellest, et maksumaksja raha on linnas kindla kontrolli all. "Tallinn saab vajadusel laenata soodsatel tingimustel linnaelu edendamiseks," mainis Aas.

Reitingutõus väljendab agentuuri Fitch hinnangut, et linna eelarvepoliitika on jätkusuutlik, sealhulgas on linna tegevustulem eelnevate aastatega võrreldes pea kahekordistunud, mis omakorda tagab kõrge laenuteenindamise võime. Koos kõrgetasemelise juhtimisega, hindab Fitch Ratings, hoiab see üldised riskid mõõdukal tasemel.

Viimati uuendas Fitch Tallinna linna krediidireitingut käesoleva aasta aprillis.