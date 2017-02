Rahvusvaheline relvaäri on saavutanud külma sõja järgse aja rekordtaseme. Kiiret kasvu veab eest USA, vahendas CNN.

Stockholmi rahvusvaheline rahu-uuringute instituudi SIPRI raportist selgus, et relvaäri kasvamine on tingitud konfliktidest Lähis-Idas, pingetest Lõuna-Hiina merel ning Venemaa kaudsest ohust-

USA on siiani maailma suurim relvade eksportöör, moodustades 33% kogu relva ekspordist. Teisel kohal on Venemaa ning kolmandal Hiina. "USA on 2016. aastal viinud välja väga palju kalleid ning strateegiliselt olulisi relvi," ütles SIRPI relvade ja sõjaliste kulutuste programmi direktor Aude Fleurant.

"USA osakaal relvaäris on piisavalt suur, et muuta kogu trendi," sõnas ta. USA on eksportinud relvi ligikaudu 100 erinevasse riiki viimase viie aasta jooksul, märkimisväärselt rohkem, kui teised eksportivad riigid."

Raportist selgus, et 47% kõikidest USA eksporditavatest relvadest läks Lähis-Idasse. Põhilised ostjad olid Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid ja Türgi.