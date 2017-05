Rahvusvaheline uuringufirma kaebas eksjuhi kohtusse

Uuringufirma Norstat on kohtusse kaevanud firma eksjuhi Valdeko Pihelgase, kes 2014. aastal ettevõttest lahkus. Pihelgas omab läbi valdusfirma samuti Norstati nime kandvat ettevõtet, mis on 2014. aastast varjusurmas ja esitas alles nüüd majandusaasta aruande.

Kokku oli Pihelgas Norstati juhatuses üle kuue aasta, jaanuarist 2008 kuni augustini 2014. Tolle aasta märtsis avas Pihelgas veel uue kontori Valgas, kuhu võeti tööle mitukümmend inimest. Valka koliti Norstati Eesti ja Läti telefoniosakonnad.

Erinevad Norstati grupi ettevõtted eesotsas Norras asuva emafirmaga on esitanud hagi võla ja viivise saamiseks Pihelgase ettevõttele, mis kurioossel kombel kannab samuti Norstati nime - Norstat International OÜ. Tegu on Pihelgase teise ettevõtte Grand Capital Management tütarfirmaga.

Grand Capital on asutatud 2007. aprillis, Norstat International aga 2010. novembris, ligi neli aastat enne Pihelgase lahkumist Norstat Eesti AS juhikohalt. Grand Capitalile on kohus mullu veebruaris teinud ka sulgemishoiatuse, kuna firma viimane majandusaasta aruanne pärineb 2013. aastast. Tütarfirma on veidi tublim - selle aasta 18. mail suutis see lõpuks esitada 2014. aasta aruande. Tundub, et Norstati kontsernile sealt leitu ei meeldinud.

Aruande kohaselt pakkus firma tol aastal programmeerimisteenuseid ja tegeles rahvusvahelise müügi, juhtimisalase konsultatsiooni ja projektijuhtimisega uuringusektoris. Märkimisväärselt on aga müügituluks märgitud null eurot ja seejuures teenitud 19 024 eurot kahjumit. 2013. aasta vastavad numbrid olid veel 760 602 eurot käivet ning 85 110 eurot kasumit. Tol aastal maksis Pihelgas endale ka emafirmast dividende 167 433 eurot.

2014. aastal andis Norstat International 70 000 eurot laenu - kellele, pole selge - ja aasta lõpus oli ettevõttel kokku raha 146 499 eurot. Erinevaid võlgu oli aga 313 979 euro eest. Hoolimata sellest, et äritegevust sisuliselt ei toimunud ja keskmiselt töötas ettevõttes null inimest, on palgakuluks märgitud 6039 eurot. Aasta varem töötas ettevõttes veel 11 inimest.

Pooled jäid oma selgitustes napisõnaliseks. Norstat Grupi finantsjuht Øystein Øklandi sõnul ei soovi Norstat käimasolevat kohtuasja praeguses faasis kommenteerida. Midagi sisulist ei öelnud ka Pihelgas.

"Minu äriühingute ja Norstati kontserni äriühingute vahel on pooleli kohtuvaidlus. Ma ei pea antud hetkel õigeks ega kohaseks poolelioleva kohtumenetlusega seonduvaid asjaolusid kohtumenetluse väliselt avalikult kommenteerida ning kindlasti ei hakka ma teise poolega ajalehe veergudel pidama samade asjaolude üle kohtumenetlusega paralleelset vaidlust. Võin kinnitada, et kõik teise poole nõuded ja etteheited minu äriühingute suhtes on alusetud ja põhjendamatud," teatas ta.