Äriajakirja Forbes Soome versiooni toimetus lahkus protestiks Läti väljaandja SK Media tegevuse vastu töölt. Toimetuse sõnul põhjustasid lahkumise väljaandja juhtnöörid, mis on vastuolus ajakirjanike eetikakoodeksiga.

"Töötegemiseks ei olnud eeldusi. Põhjus ei ole Forbes ega ajakirjaformaat," ütles ajakirja peatoimetaja Nina Broström Soome väljaandele Maaseudun Tulevaisuus.

Broström põhjendas kolmeliikmelise toimetuse lahkumist usalduskriisiga Läti väljaandja suhtes. Tema sõnul plaaniti toimetusele sobimatuid ülesandeid, mis lähevad vastuollu Soome ajakirjanike eetikakoodeksiga.

Forbesi teadaande kohaselt oli põhjus nn sisuturunduses, ehk reklaamitekstide avaldamises artiklite pähe. Väljaandja Arkadijs Steimanse ja ärijuhi Fredrik Narsi allkirjadega teadaandes seisab: "Toimetajad ei suutnud toota ajakirjale sisu Forbesi plaanide kohaselt ning otsustasid loobuda. Nad põhjendavad lahkumist ajakirja siseturundust käsitleva juhtnööride kogumikuga Brand Voice."

Soomekeelse Forbesi ilmumine on korduvalt edasi lükkunud. Kõigepealt pidi ajakiri ilmuma 2014. aasta kevadel, kuid siis lükati ilmumist edasi kehva olukorra tõttu Soome reklaamiturul. Mullu sügisel teatati, et esimene number ilmub jõuluks, kuid see kava osutus samuti ebarealistlikuks, kirjutas Maaseudun Tulevaisuus.

Viimase info kohaselt veebruaris trükki minema pidanud Forbesi esimese Soome numbri ilmumine lükkus toimetuse lahkumise tõttu taas edasi - märtsi lõppu.

Väljaandjate teatel on esimesest ajakirjanumbrist juba valmis 70 protsenti. Peamiselt on valmis tõlkelood teistes riikides ilmuvatest sõsarajakirjadest, mis moodustavad suure osa ka mujal ilmuvate Forbesite sisust. Nüüd otsib Soome Forbes kiiresti toimetajaid, "kes oleks valmis kirjutama Soome äriettevõtete edulugudest."

Esimesse numbrisse olevat müüdud reklaami poole miljoni euro eest, teatas ärijuht Nars.

Läti SK Media välja antava Forbesi Eesti numbri tegevust on samuti ilmestanud sage kaadrivahetus.