Räige manipuleerimine? Värkse uuring annab aimu, mis võis tegelikult olla krüptorahade eelmise aasta eduloo taga

„Eelmisel aastal olid loomulikult meeletud hinnatõusud ning see uurimustöö näitab, et manipulatsioon mängis selles suurt rolli," kommenteeris Griffin. Bitfinexi juhid on varem eitanud, et nad on manipulatsiooniga seotud. Kolmapäeval kinnitasid nad, et ei ole turgu ega hindu manipuleerinud.

Uurimus lõi krüptorahade hinnad kolmapäeval taas alla. Bitcoin kukkus 5 protsenti. Eelmise aasta tippajaga on see krüptoraha kukkunud 65%.

Uuringu autoritel ei ole e-maile ega dokumente, mis tõestaks, et Bitfinex teadis või oli vastutav hinnamanipulatsioonide eest. Nad lähtusid miljonitest tehingutest, mida on võimalik avalikult näha. Seda võimaldab plokiahela tehnoloogia. See meetod üksi ei ole küll piisav, et kedagi süüdi mõista, aga see on aidanud valitsusametnikel ja akadeemikutel jõuda jälile kahtlasele tegevusele ka varem.

Griffin ja Shams jälgisid Tetherit, krüptoraha, mis peaks olema seotud USA dollariga ja mida pakkus eksklusiivselt ainult Bitfinex ja seda suurtes kogustes. Nad leidsid, et 2017. aastal moodustasid poole Bitcoini hinnatõusust sündmused, mis toimusid tunde pärast seda, kui Tetherit oli voolanud teistesse keskkondadesse. Tavaliselt juhtus see siis, kui hind hakkas langema. Teised virtuaalrahad, mida Tehteriga osta saab on Ether ja Zcash ja nende kasv oli neil perioodidel isegi kiirem. Hind tõusis palju kiiremini neis keskkondades, mis aktsepteerisid Tetherit. Sel aastal lõpetas Bitfinex Tetheri väljastamise ja koheselt kadus ka eelnev muster. Mitmed teadlased on öelnud, et Griffini ja Shamsi uuring tundub igati legitiimne ja asjalik.