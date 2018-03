Rail Baltic Estonia juht Rubesa saagast: on õige aeg alustada otsinguid uue juhi leidmiseks

Viimasel ajal on palju olnud kuulda sellest, et Eesti ja Leedu ei ole rahul praeguse Rail Balticu projekti pealiku RB Raili juhi Baiba Rubesaga. Homme toimub RB Raili nõukogu, kus võidakse otsustada Rubesa saatus, kuid tegelikult on tema leping nii või naa lõppemas juba oktoobris. Äsja ametisse asunud Rail Baltic Estonia juht Riia Sillave ütleb otse, et on aeg hakata otsima uut juhti.

Millised on peamised etteheited Baiba Rubesale?

Peamine, millest projekti osapooled puudust tunnevad, on tõeliselt hea valmisolek tõhusaks koostööks.

Kas on üldse võimalik, et Rubesa lahkub enne ametiaja lõppu? Mida reeglid ütlevad? Kes ja kuidas saab ta tagandada?

Juhatuse esinaine on andnud mõista, et ta ei soovi enne ametiaja lõppu RB Rail-i juhtimisest taganeda. Tema ametiaeg lõpeb aga juba käesoleva aasta oktoobris. Seega on just praegu õige hetk alustada otsinguid uue juhi leidmiseks. RB Raili tänane juhatus on otsustus- ja teovõimeline ka juhul, kui praegune juhatuse esinaine ei peaks jätkama. Tagandada saab juhatuse esimehe RB Raili nõukogu, kuhu kuuluvad kolme Balti riigi esindajad.

Mida Euroopa ootab? Kas Rubesa juhtum võib tähendada rahastuse kadumist kas või mingis osas? Kas Euroopaga suhtleb vaid Rubesa või on ka liikmesriigid suhtluses?

Loe veel

Euroopa ootab, et projekti osapooled teeksid head koostööd ja liiguksid projektiga plaanipäraselt edasi. Kõik liikmesriigid on ühel või teisel moel ja tasandil erinevate Euroopa partneritega suhtlemas, sealhulgas ka näiteks välisriikide saatkondadega, kes on muuseas vägagi huvitatud projekti edukast edasi kulgemisest. Projekti edasine rahastus sõltub kahest asjast: eelkõige, kui kiiresti me saame projektiga edasi minna ja teiseks Euroopa Komisjoni tahtest. Täna pole meil põhjust kummaski kahelda. Uue perioodi läbirääkimised sisuliselt algavad ja oleks otstarbekas oodata ära tulemused.

Kas samal ajal on tööd normaalselt edasi kulgenud ja mingit mahajäämust ei ole tekkinud?

Tegemist on äärmiselt mastaapse projektiga, kus on väga palju seotud osapooli. Loomulikult on nii suure projekti puhul takistusi, kuid ei midagi ületamatut. Meie projektimeeskonnad tegelevad igapäevaselt selle nimel, et Rail Baltica valmiks planeeritud tähtajaks.

Mis saab edasi ehk mis saab pärast homset nõukogu?

Homne nõukogu koosolek ei muuda mingilgi moel seda, et kogu projekti ulatuses on meil välja öeldud, et käesoleval aastal viiakse läbi üle 70 hanke. Rail Baltic Estonia OÜ hankeplaanis on kirjas 17 hanget, nende seas näiteks ka Ülemiste ja Pärnu reisijateterminali projekteerimishanked, mitmeid keskkonnauuringuid ja KSH-st tulenevate keskkonnaleevendusmeetmete rakendusi. Ühesõnaga - töö jätkub!