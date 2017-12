Rail Baltic Estonia sai uue juhi

Alates homsest asub Eestis Rail Balticu projekti elluviivat valdusettevõtet Rail Baltic Estonia OÜ juhtima Riia Sillave.

Riia Sillave oli Eesti puitmassitehase AS Estonian Cell üks käivitajatest 2004. aastal ning kuni 2010. aasta lõpuni selle juhatuse liige. 2012. aastal asus ta tööle Estonian Celli emafirma, Austrias asuva paberi- ja tselluloosikontserni Heinzel Group finantsjuhina ning töötas seal käesoleva aasta septembrini.

„Mul on heameel olla tagasi kodumaal ja asuda juhtima nii olulist protsessi nagu seda on raudteeühenduse loomine Euroopaga,“ sõnab Sillave. „Rail Baltica ehitamine on kolme Balti riigi poolt otsustatud ning ratifitseeritud ja minu ülesanne on juba projekti elluviimine.“

Sillave sõnul avab kaubavoo liikumine maanteelt raudteele lisaks positiivsele keskkonnaaspektile ka uusi võimalusi nii Eesti kui Euroopa tööstuse jaoks. „Reisijadki avastavad rongiga reisimise lihtsuse ja mugavuse ka pikematel lõikudel, nagu see on tavapärane Kesk-Euroopas,“ selgitab Sillave. „Rail Baltica raames ja rahastusega valmis saanud trammiühendus Tallinna lennujaama on esimene käegakatsutav suurepärane tulemus, mis muudab liikumise kõigi jaoks mugavamaks juba täna.“

„Ma tänan Indrek Oravat, kes on Rail Baltic Estonia OÜ-d juhtinud 2014. aastast ning kelle juhtimisel oleme jõudnud projekti esimese järgu, planeeringutefaasi lõpusirgele ning saame liikuda järgmisesse, Rail Balticu projekteerimis- ja ehitusfaasi. Ees ootab väga põnev ja töökas aeg. On positiivne, et Riia Sillave toob kaasa nii rahvusvahelise tausta kui projekti ülesehitamise kogemuse ja soovin talle igati edu,“ sõnas majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Rail Balticu projekti rahvusvaheline kokkulepe, millega määratleti Rail Balticu üldised tehnilised parameetrid, marsruut ning rajamise tähtaeg, ratifitseeriti riigikogus selle aasta juunis.

Hetkel on käimas sõiduautode pealelaadimise jaama asukoha välja selgitamine ja tehniline analüüs. Lõppfaasis on Muuga kaubaterminali tehnoloogiliste ja ruumiliste vajaduste uuring. 2018. aastal kuulutatakse välja Ülemiste ja Pärnu reisiterminalide projekteerimishanked. Lisaks võtab Eesti 2018. aasta alguses üle Lätis asuva ühisettevõtte AS RB Rail nõukogu eesistumise.