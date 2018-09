Rail Baltic kuulutab välja Ülemiste terminalihoone arhitektuurikonkursi

Vajadus uue ideekonkursi väljakuulutamiseks on tingitud projekti muutunud funktsionaalsusest ja piiratud hankevormist. "Neli aastat tagasi korraldatud Ülemiste terminali ideekonkurs ei osutunud paraku tulemuslikuks. Püüdsime läbirääkimiste käigus toonase ideekonkursi võitjaga OÜ Kolm Pluss Üks koostöös leida võimalikke lahendusi, kuid takistuseks osutusid nii etteantud eelarve kui hankeformaat ning ilmnes, et aastatetaguse võidutööga jätkamine ei oleks täna enam kooskõlas seadusega. Lisaks sellele on võrreldes kunagise ideekonkursiga saanud tänaseks märksa selgemaks Ülemiste terminali soovitud funktsionaalsus ja paiknemine," selgitas Rail Baltic Estonia OÜ tehniline juht Anvar Salomets.

Varasemalt toimunud ideekonkursi korraldas Tallinna linn. Erinevalt nelja aasta tagusest konkursist täna olemas ka piirkonna detailplaneering, mis hetkel ootab veel vastuvõtmist. Olulise täiendusena näeb detailplaneering ette Suur-Sõjamäe tänava ja Ülemiste City ühendamise.