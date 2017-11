Rail Baltical võib olla mõju Eestis müüdavate kaupade hindadele

Tänahommikusel RB Rail juhtkonna kohtumisel mitme äriettevõtte esindajaga leidsid osapooled, et uus rongiühendus tõstab Eesti tootjate konkurentsivõimet ning võib mõjutada soodsas suunas ka kohalikke hindu.

Ettevõtjad selgitasid, et nii kaupade toomine Eestisse kui Eestist välja viimine on keeruline ning logistika maksumus moodustab mõne toote lõpphinnast kuni poole. Nende sõnul tuleb kaupade transportimisel teha jõupingutusi kombineerimaks lennukeid, veoautosid, laevaühendust ja ronge. Rail Baltica muudaks nende hinnangul logistika lihtsamaks.

Äriringkondade esindajad lisasid, et ootavad Rail Baltica projektilt kõrget digitaliseerituse taset. "Loodame, et Rail Balticast saab innovaatiline ühendus, kus transpordi juhtimine toimub digitaliseeritult," ütles kohtumisell osalenud Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.

RB Rail tegevdirektor Baiba Rubesa esitles Rail Baltica oodatavat mõju looduskeskkonnale, tuues positiivsena välja raskeveokite hulga vähenemist maanteedel. Tema sõnul aitab veokite vähenemine kaasa ka turvalisusele maanteedel. " Rail Baltica viiks maanteedelt suure hulga veokeid, muutes selle mugavamaks, ohutumaks sõidupaigaks tavaliiklejatele," lausus ta.

Tema sõnul on tegemist suurima Euroopa Liidu riikide vahelise koostööprojektiga, mis nõuab kolme riigi tihedat ühistegevust. Projektile lisab mõõtu asjaolu, et tänaseks on ühendustee rajamisega seotud ka Soome ning Poola.

Kohtumisel osalesid esindajad Tallinna Sadamast, Omnivast, Ericssonist, ABB-st ja Orlen Eestist. Rubesa sõnul on uus ühendus suunatud tavareisijatele ja ka kaupade veoks, kuid projekti vedajad kohtuvad laiema ringi ettevõtjatega juba täna, et saada aru nende vajadusest ning ootustest.

RB Rail AS on Eesti, Läti ja Leedu koostöös loodud ühisettevõte, mis on loodud esimese laiarööpalise raudtee rajamiseks läbi Baltikumi. RB Rail on Rail Baltica projekti keskne koordinaator, kelle põhitegevus on raudtee projekteerimine, ehitamine ja turustamine.

Projekt hõlmab kiirraudteeinfrastruktuuri ehitamist Tallinnast kuni Leedu-Poola piirini.